Белорусскому президенту ассистировал хоккеист и бизнесмен Дмитрий Басков.
Лукашенко, в частности, показал, как с помощью топора и кувалды разрубить большое толстое бревно, а позднее продемонстрировал рубку мелких брёвен.
«Ищем трещину и ищем ту точку, куда мы хотим ударить. И по ней в направлении центра. Желательно рубить так, чтобы полено с колодки не падало», — рассказал он.
Первый чемпионат по колке дров среди белорусских СМИ проходит в Минском районе, на берегу водохранилища Вяча. Программа соревнований предусматривает такие дисциплины, как колка дров среди мужчин и среди женщин, переруб бревна топором среди мужчин, эстафета. Также посетителям обещают шоу профессионалов по валке леса, концертную и развлекательную программу, работу полевой кухни.