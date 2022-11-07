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1 час назад

Александр Лукашенко показал мастер-класс на чемпионате по колке дров

Говорит Москва

Белорусскому президенту ассистировал хоккеист и бизнесмен Дмитрий Басков.

Лукашенко, в частности, показал, как с помощью топора и кувалды разрубить большое толстое бревно, а позднее продемонстрировал рубку мелких брёвен.

«Ищем трещину и ищем ту точку, куда мы хотим ударить. И по ней в направлении центра. Желательно рубить так, чтобы полено с колодки не падало», — рассказал он.

Первый чемпионат по колке дров среди белорусских СМИ проходит в Минском районе, на берегу водохранилища Вяча. Программа соревнований предусматривает такие дисциплины, как колка дров среди мужчин и среди женщин, переруб бревна топором среди мужчин, эстафета. Также посетителям обещают шоу профессионалов по валке леса, концертную и развлекательную программу, работу полевой кухни.

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