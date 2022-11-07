Обзор иноСМИ: «всепроникающая тревога» Европы и просьба США к Киеву

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер рассказал, что провел несколько встреч в Брюсселе, Берлине и Лондоне и был поражен «всепроникающей тревогой» Европы в отношении США, особенно в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. В своей статье для Politico Даалдер заявил, что часть опасений связаны с растущими попытками Вашингтона отделиться от Китая и решить проблему изменения климата, так как это привело к «новому протекционизму» - с новыми субсидиями на производимые в США электрокары и аккумуляторы, а также с новыми ограничениями по полупроводникам.
Еще часть опасений касаются того, что республиканский Конгресс может положить конец поддержке Украины со стороны США. Даалдер отметил, что 57 республиканцев в Палате представителей и 11 сенаторов-республиканцев проголосовали против последнего крупного пакета помощи Украине, что отражает растущую позицию «американцы прежде всего» среди рядовых республиканцев. Несмотря на все свои «объятия с союзниками», администрация президента США Джо Байдена сделала далеко недостаточно, чтобы восстановить ощущение баланса в своих отношениях с союзниками в Европе и Азии, считает дипломат.
Администрация президента США Джо Байдена «в частном порядке» призвала руководство Украины продемонстрировать готовность вести переговоры с Россией. Об этом рассказала Washington Post со ссылкой на неназванные источники, знакомые с дискуссиями.
В Белом доме настаивают, что украинский президент Владимир Зеленский должен пересмотреть свой публичный отказ от любых переговорах с участием президента России Владимира Путина. По словам собеседников WP, дело не в том, что США хотят переговоров России и Украины: американцы заняли расчетливую позицию, цель которой - обеспечить Киеву поддержку от других стран. В Вашингтоне опасаются, что из-за отказа Зеленского вести переговоры сформируется «усталость от Украины», а в Европе, Африке и Латинской Америке, страдающих от роста цен на продукты и топливо, отвернутся от Киева.
Корпорация Twitter, уволившая примерно половину сотрудников после того, как Илон Маск стал ее полноправным владельцем, обратилась к нескольким десяткам уволенных и попросила их вернуться. Об этом сообщает Bloomberg.
По словам двух человек, знакомых с действиями Twitter, некоторые из сотрудников были уволены по ошибке. Других уволили до того, как руководство осознало, что их работа и опыт могут понадобиться для запуска новых функций соцсети, которые хочет ввести Маск.
Депутаты левой партии «Непокоренная Франция» Бастьен Лашо и Орельен Сентуль раскритиковали НАТО из-за «недостойных» условий, в которых живут дислоцированные в Румынии французские солдаты. Как отмечает Le Figaro, Франция - основная страна миссии НАТО в Румынии, в стране сейчас насчитывается 350 французских солдат.
Миссия, запущенная 28 февраля в ответ на украинский кризис, направлена на укрепление обороны восточного фланга НАТО. Депутаты заявили, что военные сталкиваются там с «серьезной проблемой с точки зрения логистики и поддержки». Речь идет о крайне скромном питании, холодных палатках, постельных клопах и плохом состоянии туалетов; солдаты сидят там «в холоде и голоде», подчеркнули Лашо и Сентуль.
Экс-президент США Дональд Трамп начал обзванивать республиканцев, чтобы узнать подробности об их планах по импичменту президенту Джо Байдену. Об этом сообщает Rolling Stone со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
В последние месяцы Трамп неоднократно спрашивал, сколько раз республиканцы планируют объявить импичмент президенту, если они возьмут под свой контроль Палату представителей. Вопросы Трампа касались возможных сроков любых потенциальных расследований для объявления импичмента, а также степени поддержки импичмента на конференции республиканцев.