Обзор иноСМИ: «всепроникающая тревога» Европы и просьба США к Киеву

«Всепроникающая тревога» Европы из-за США

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер рассказал, что провел несколько встреч в Брюсселе, Берлине и Лондоне и был поражен «всепроникающей тревогой» Европы в отношении США, особенно в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. В своей статье для Politico Даалдер заявил, что часть опасений связаны с растущими попытками Вашингтона отделиться от Китая и решить проблему изменения климата, так как это привело к «новому протекционизму» - с новыми субсидиями на производимые в США электрокары и аккумуляторы, а также с новыми ограничениями по полупроводникам.

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Еще часть опасений касаются того, что республиканский Конгресс может положить конец поддержке Украины со стороны США. Даалдер отметил, что 57 республиканцев в Палате представителей и 11 сенаторов-республиканцев проголосовали против последнего крупного пакета помощи Украине, что отражает растущую позицию «американцы прежде всего» среди рядовых республиканцев. Несмотря на все свои «объятия с союзниками», администрация президента США Джо Байдена сделала далеко недостаточно, чтобы восстановить ощущение баланса в своих отношениях с союзниками в Европе и Азии, считает дипломат.

США попросили Киев показать готовность к переговорам

Администрация президента США Джо Байдена «в частном порядке» призвала руководство Украины продемонстрировать готовность вести переговоры с Россией. Об этом рассказала Washington Post со ссылкой на неназванные источники, знакомые с дискуссиями.

В Белом доме настаивают, что украинский президент Владимир Зеленский должен пересмотреть свой публичный отказ от любых переговорах с участием президента России Владимира Путина. По словам собеседников WP, дело не в том, что США хотят переговоров России и Украины: американцы заняли расчетливую позицию, цель которой - обеспечить Киеву поддержку от других стран. В Вашингтоне опасаются, что из-за отказа Зеленского вести переговоры сформируется «усталость от Украины», а в Европе, Африке и Латинской Америке, страдающих от роста цен на продукты и топливо, отвернутся от Киева.

В Twitter позвали уволенных сотрудников обратно

Корпорация Twitter, уволившая примерно половину сотрудников после того, как Илон Маск стал ее полноправным владельцем, обратилась к нескольким десяткам уволенных и попросила их вернуться. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам двух человек, знакомых с действиями Twitter, некоторые из сотрудников были уволены по ошибке. Других уволили до того, как руководство осознало, что их работа и опыт могут понадобиться для запуска новых функций соцсети, которые хочет ввести Маск.

Французские солдаты в Румынии: холод, голод и клопы

Депутаты левой партии «Непокоренная Франция» Бастьен Лашо и Орельен Сентуль раскритиковали НАТО из-за «недостойных» условий, в которых живут дислоцированные в Румынии французские солдаты. Как отмечает Le Figaro, Франция - основная страна миссии НАТО в Румынии, в стране сейчас насчитывается 350 французских солдат.

Миссия, запущенная 28 февраля в ответ на украинский кризис, направлена на укрепление обороны восточного фланга НАТО. Депутаты заявили, что военные сталкиваются там с «серьезной проблемой с точки зрения логистики и поддержки». Речь идет о крайне скромном питании, холодных палатках, постельных клопах и плохом состоянии туалетов; солдаты сидят там «в холоде и голоде», подчеркнули Лашо и Сентуль.

Трамп решил выведать у республиканцев планы на импичмент Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп начал обзванивать республиканцев, чтобы узнать подробности об их планах по импичменту президенту Джо Байдену. Об этом сообщает Rolling Stone со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.