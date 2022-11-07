Украине предрекли «республиканскую зиму»

США в случае победы представителей Республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс 8 ноября могут принять решение о значительном сокращении или полной остановке помощи для Украины, считает обозреватель газеты The Washington Post и специалист по международным отношениям Ишаан Тарур. Автор приводит высказывание республиканки Марджори Тейлор Грин, которая заявила, что Украина при республиканцах «не получит ни пенни».

Ее партия, как ожидается, может добиться значительных успехов в промежуточных выборах во вторник и, возможно, поправит весь подход Соединенных Штатов по вопросу поддержки сопротивления Украины, — пишет Тарур.

По его оценке, республиканцы не договорились между собой по вопросу степени поддержки Украины. Грин представляет точку зрения части электората республиканцев, противоположную позицию выражают более заметные представители партии, вроде Митча Макконнела, лидера меньшинства республиканцев в Сенате, который ратует за увеличение военной помощи Киеву, говорится в публикации.

По словам обозревателя, Республиканская партия имеет хорошие шансы добиться весомых успехов в промежуточных выборах, вследствие этого она изменит весь подход США по вопросу поддержки Украины.