Латвийский мэр признал Крым частью России

Мэр Даугавпилса, одного из крупнейших городов Латвии, Андрейс Элксниньш назвал Крым российским. Об этом он заявил в интервью Delfi.

На вопрос, кому принадлежит Крым, Элксниньш заявил, что уже несколько раз говорил об этом. На просьбу уточнить, что именно он говорил, мэр сказал: «Крым является частью Российской Федерации».

Журналистка Delfi отметила, что с этим не согласно множество стран.

«Правильно. Но нельзя разделять то, что он был включен в состав Российской Федерации и что вся Европа и весь мир после этого продолжали сотрудничать с Россией», - сказал мэр.

Также Элксниньш заявил, что в украинском кризисе не будет победителей. На вопрос, надеется ли он на поражение российской армии, мэр повторил то же самое - что победителей не будет.

Когда журналистка сказала, что пытается выяснить «человеческую позицию» Элксниньша, он заявил, что это и есть его позиция - «победителей не будет, и это трагедия».

Мэр отказался ответить на вопрос, кого он считает агрессором в этом конфликте, отметив, что уже все сказал по этому поводу.

По его мнению, за все события украинского кризиса ответственны Россия, Украина и США.

«За ситуацию отвечают все, и в первую очередь дипломаты, потому что когда дипломаты проигрывают, в дело вступает армия», - заявил он.