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9 часов назад

Украинские беженцы в Болгарии возмутились условиями проживания

ТК «Звезда»иещё 2

Украинские беженцы в Болгарии выразили протест по поводу условий размещения в буферном центре в Елхово. Об этом рассказали в эфире болгарского телеканала bTV.

Украинские беженцы в Болгарии возмутились условиями проживания
Фото: тв "звезда"тв "звезда"

«Проблема одна: нас сюда привезли, нас поселили на два дня в отель, теперь нам не говорят, когда нас отсюда расселят. Или нам уезжать домой, или… Мы не знаем, как нам быть», - пояснил Анатолий, один из беженцев.

Группа выразивших протест украинцев состоит из 35 человек, среди них 12 детей. Беженцев возмутили «некомфортные», по их словам, условия. Их поселили в металлические бытовки якобы на несколько дней, но пока речи о расселении не заходило и иммигранты остаются на месте. Одна из украинок пожаловалась, что пространства в вагончиках явно мало и проживать в них с ребенком очень неудобно.

«Я не знаю, у меня просто шок, я не знаю, что мне делать. Денег нет на обратный путь», - заявила другая беженка.

По данным телеканала, в центре люди могут находиться до 14 дней. Длительность их пребывания зависит от того, когда будут определены пункты их размещения. Об этом рассказал глава Ямболской области Георгий Чальков. Сами беженцы хотят как можно быстрее поселиться на базе отдыха.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и Евросоюзе. Он отметил, что приехавшие в Европу украинцы «ходят по ресторанам и требуют скидок», а те, кто переселился в РФ, пытаются найти работу.

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