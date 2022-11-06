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20 минут назад

В Киеве выразили уверенность в том, что Украина станет членом ЕС в 2024 году

RT на русскомиещё 4

Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина выразила уверенность, что Украина сможет завершить к концу 2024 года процесс вступления в Евросоюз. Такое заявление она сделала в интервью Die Welt.

Вице-премьер Украины заявила о готовности вступить в ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы полны решимости завершить вступление в ЕС к концу 2024 года», — сказала украинская чиновница.

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Издание отмечает, что в таком случае вступление страны в Евросоюз стало бы самым быстрым в истории, так как в прошлом этот процесс занимал «в среднем девять лет», однако «Киев не хочет ждать так долго».

В июне в Еврокомиссии опубликовали перечень условий, неисполнение которых со стороны Украины может стать поводом для отзыва у Киева статуса кандидата на членство в ЕС.

В мире,Ольга Стефанишина,Еврокомиссия,ЕС,
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