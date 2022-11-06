Вице-премьер Украины заявила о готовности вступить в ЕС

Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина выразила уверенность, что Украина сможет завершить к концу 2024 года процесс вступления в Евросоюз. Такое заявление она сделала в интервью Die Welt.

«Мы полны решимости завершить вступление в ЕС к концу 2024 года», — сказала украинская чиновница.

Издание отмечает, что в таком случае вступление страны в Евросоюз стало бы самым быстрым в истории, так как в прошлом этот процесс занимал «в среднем девять лет», однако «Киев не хочет ждать так долго».