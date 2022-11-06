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33 минуты назад

Мэр Даугавпилса Элксниньш признал Крым российским

Газета.Ru

Мэр латвийского города Даугавпилс Андрейс Элксниньш в эфире радио Delfi признал Крым российским.

В Латвии признали Крым российским
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В ответ на вопрос ведущей, кому принадлежит полуостров, чиновник ответил, что Крым является российским. Кроме того, он отказался называть Россию агрессором вслед за ведущей.

Украину предупредили о катастрофическом провале при попытке нападения на Крым

«Нельзя разделять то, что он был включен в состав Российской Федерации и что вся Европа и весь мир после этого продолжали сотрудничать с Россией», — пояснил мэр второго по величине латвийского города.

Элксниньш назвал ответственными за украинский кризис Киев, Москву и Вашингтон.

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