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20 минут назад

Власти Украины рассказали о ситуации с электроснабжением в Киеве

Илья Родин

В Киеве сохраняется сложная ситуация с электроснабжением, заявил замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Об этом пишет «Прайм».

Власти Украины рассказали о ситуации с электроснабжением в Киеве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что ранее сотрудник администрации Киева Роман Ткачук рассказал о планах руководства начать тотальную эвакуацию жителей города в случае полного отключения электричества. Позже он уточнил, что в настоящее время в этой мере нет необходимости.

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В энергохолдинге ДТЭК добавили, что может встать вопрос частичной эвакуации из города. Это произойдет в том случае, если на фоне сильных морозов будет утрачена возможность быстро восстановить электроснабжение.

Тимошенко подчеркнул, что 6 ноября в городе сложилась «тяжелая ситуация с обеспечением электроэнергией потребителей». Он резюмировал, что каждый киевлянин ощутил это на себе.

Чиновник уточнил, что временные отключения помогают энергетикам стабилизировать энергосистему, дают возможность поддерживать ее в рабочем состоянии.

В мире,СВО,Кирилл Тимошенко,Роман Ткачук,
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