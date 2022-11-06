Власти Украины рассказали о ситуации с электроснабжением в Киеве

В Киеве сохраняется сложная ситуация с электроснабжением, заявил замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Об этом пишет «Прайм».

Отмечается, что ранее сотрудник администрации Киева Роман Ткачук рассказал о планах руководства начать тотальную эвакуацию жителей города в случае полного отключения электричества. Позже он уточнил, что в настоящее время в этой мере нет необходимости.

В энергохолдинге ДТЭК добавили, что может встать вопрос частичной эвакуации из города. Это произойдет в том случае, если на фоне сильных морозов будет утрачена возможность быстро восстановить электроснабжение.

Тимошенко подчеркнул, что 6 ноября в городе сложилась «тяжелая ситуация с обеспечением электроэнергией потребителей». Он резюмировал, что каждый киевлянин ощутил это на себе.