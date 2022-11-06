DM: Сунак может закрыть программу помощи украинцам

Великобритания может сократить объемы помощи украинским беженцам из-за «черной дыры» в бюджете, рассказал в статье для газеты Daily Mail обозреватель Дэн Сэйлз.

Отмечается, что эксперты ЮНИСЕФ рассказали ранее о социальных проблемах, которые ожидаются в Европе в зимний период. Они подчеркнули, что в макрорегион могут приехать еще 800 тыс. украинских беженцев.

По данным автора статьи, премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак и канцлер Джереми Хант проводят ревизию бюджета страны. Им удалось обнаружить в казне «черную дыру» в 50 млрд фунтов стерлингов.

Колумнист подчеркнул, что власти отчаянно пытаются заткнуть дыру, под их нож идут разнообразные военные, социальные проекты. В частности, может быть сокращен и проект «Дома для Украины», в рамках которого Лондон выделял переселенцам пособие в размере 350 фунтов стерлингов.