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11 минут назад

DM: Сунак может закрыть программу помощи украинцам

Илья Родин

Великобритания может сократить объемы помощи украинским беженцам из-за «черной дыры» в бюджете, рассказал в статье для газеты Daily Mail обозреватель Дэн Сэйлз.

DM: Сунак может закрыть программу помощи украинцам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что эксперты ЮНИСЕФ рассказали ранее о социальных проблемах, которые ожидаются в Европе в зимний период. Они подчеркнули, что в макрорегион могут приехать еще 800 тыс. украинских беженцев.

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По данным автора статьи, премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак и канцлер Джереми Хант проводят ревизию бюджета страны. Им удалось обнаружить в казне «черную дыру» в 50 млрд фунтов стерлингов.

Колумнист подчеркнул, что власти отчаянно пытаются заткнуть дыру, под их нож идут разнообразные военные, социальные проекты. В частности, может быть сокращен и проект «Дома для Украины», в рамках которого Лондон выделял переселенцам пособие в размере 350 фунтов стерлингов.

Депутат от консерваторов Боб Сили заявил, что Риши и Хант действуют вполне разумно, изучают все возможности для пополнения бюджета. Вместе с тем, им не следует экономить на этом проекте, так как он «выявил в людях лучшее. Количество людей, которые выступили в поддержку украинцев, было невероятным».

В мире,Риши Сунак,Джереми Хант,ЮНИСЕФ,
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