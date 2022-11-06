В Грузии вице-спикера сейма Польши не пустили к заключенному Саакашвили

Вице-спикер сейма Польши Магожета Гошевская во время своего визита в Тбилиси не смогла получить разрешение на посещение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме, передает портал «Новости-Грузия». По словам политика, ситуация вокруг экс-главы грузинского государства якобы работает не в плюс республике.

«Мне не дали возможности увидеть, в каком они состоянии <…> Сам факт того, что президент страны и директор одного из крупнейших оппозиционных телеканалов находятся в заключении, говорит не в пользу этой страны», — отметила Гошевская.

Как указала вице-спикер сейма Польши, она несколько раз посещала других заключенных в Грузии, но к Саакашвили еще не стали пускать уже второй раз. Гошевская также подчеркнула, что грузинские власти объяснили это решение тем, что она не является родственником политика или же представителем парламента республики.