В Одессе огородили памятник Екатерине II

Памятник императрице Екатерине II в Одессе оградили забором после случаев вандализма. Об этом сообщают многочисленные украинские telegram-каналы, в том числе, и «Униан».

Фото: Официальный сайт президента Украины Официальный сайт президента Украины

«Памятник Екатерине ІІ в Одессе частично закрыли», — говорится в telegram-канале украинского издания.

Ранее монумент неоднократно подвергался актам вандализма: его обливали краской, а на голову надевали мешок. Мэр Одессы Геннадий Труханов, в свою очередь, поддерживал идею снести памятник.

О ситуации высказался и председатель Комитета Совфеда РФ по международным делам Григорий Карасин. «Тогда уж придется переименовывать и Дерибасовскую. Де Рибас был сподвижником Екатерины. Да и Потемкинскую лестницу», — написал он в своем telegram-канале, комментируя действия одесситов.