В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
50 минут назад

В Одессе оградили от вандалов памятник Екатерине II

Ura.Ru

Памятник императрице Екатерине II в Одессе оградили забором после случаев вандализма. Об этом сообщают многочисленные украинские telegram-каналы, в том числе, и «Униан».

В Одессе огородили памятник Екатерине II
Фото: Официальный сайт президента УкраиныОфициальный сайт президента Украины

«Памятник Екатерине ІІ в Одессе частично закрыли», — говорится в telegram-канале украинского издания.

Ранее монумент неоднократно подвергался актам вандализма: его обливали краской, а на голову надевали мешок. Мэр Одессы Геннадий Труханов, в свою очередь, поддерживал идею снести памятник.

О ситуации высказался и председатель Комитета Совфеда РФ по международным делам Григорий Карасин. «Тогда уж придется переименовывать и Дерибасовскую. Де Рибас был сподвижником Екатерины. Да и Потемкинскую лестницу», — написал он в своем telegram-канале, комментируя действия одесситов.

Ранее в центре Киева снесли памятник поэту Александру Пушкину. В Киеве также была снята мемориальная доска писателю Михаилу Булгакову, сообщает «Взгляд».

В мире,Геннадий Труханов,Григорий Карасин,Михаил Булгаков,Комитет Совета Федерации по международным делам,
29
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители