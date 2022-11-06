"Страна.ua": памятник Екатерине II в Одессе готовят к сносу

В Одессе у памятника российской императрице Екатерине II появилась табличка о том, что монумент готовят к демонтажу. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua". "Ведутся подготовительные работы по демонтажу и переносу скульптурной композиции "Основателям Одессы", - указано на табличке. Ранее монумент решили оградить деревянным забором и замотать черной пленкой на фоне многочисленных нападений на него. Памятник Екатерине II как основательнице Одессы и ее сподвижникам появился в городе в 1900 году. В 1920 году данный монумент демонтировали. При этом в 2007 году памятник императрицы снова появился на Екатерининской площади. В ходе недавнего электронного опроса жителей города о судьбе памятника основателям Одессы большинство поддержали два варианта — снос памятника и предложение о дополнении монумента табличкой с "информацией о деятельности императрицы". В начале октября неизвестные облили памятник Екатерине II краской и обмотали скотчем.