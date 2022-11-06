В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
6 ноября

"Страна.ua": памятник Екатерине II в Одессе готовят к сносу

Газета.Ruиещё 7

В Одессе у памятника российской императрице Екатерине II появилась табличка о том, что монумент готовят к демонтажу. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua". "Ведутся подготовительные работы по демонтажу и переносу скульптурной композиции "Основателям Одессы", - указано на табличке. Ранее монумент решили оградить деревянным забором и замотать черной пленкой на фоне многочисленных нападений на него. Памятник Екатерине II как основательнице Одессы и ее сподвижникам появился в городе в 1900 году. В 1920 году данный монумент демонтировали. При этом в 2007 году памятник императрицы снова появился на Екатерининской площади. В ходе недавнего электронного опроса жителей города о судьбе памятника основателям Одессы большинство поддержали два варианта — снос памятника и предложение о дополнении монумента табличкой с "информацией о деятельности императрицы". В начале октября неизвестные облили памятник Екатерине II краской и обмотали скотчем.

"Страна.ua": памятник Екатерине II в Одессе готовят к сносу
Фото: Официальный сайт президента УкраиныОфициальный сайт президента Украины
В мире,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители