Гутерриш предупредил о "климатическом аде" на Земле

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что планета движется в "климатический ад" и изменения климата могут стать необратимыми. Такое мнение он выразил, выступая в понедельник на 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) в Шарм-эш-Шейхе.