NYT: Киев готовит эвакуацию трех миллионов горожан

В то время как украинские власти изо всех сил пытаются поддерживать ситуацию с электроснабжением в стране, сильно поврежденную российскими ракетами, официальные лица в Киеве говорят, что начали планировать эвакуацию 3 млн жителей города, сообщает New York Times.

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Ситуация настолько ужасна, что 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины повреждены или разрушены. Рабочие строят укрытия для обогрева, которые можно использовать в качестве бункеров, в то время как инженеры пытаются починить разбомбленные электростанции без необходимого оборудования. Чтобы попытаться предотвратить полный сбой в электроэнергетике, национальная энергетическая компания Украины заявила, что будет продолжать вводить веерные отключения электроэнергии в семи регионах.

Ущерб, нанесенный российскими ударами, принес новые страдания гражданскому населению и заставил чиновников считаться с возможностью того, что дальнейший ущерб может поставить под угрозу жизнеобеспечение населения, говорится в статье.

«Мы понимаем, что если Россия продолжит такие атаки, мы можем потерять всю нашу систему электроснабжения», — сообщил директор службы безопасности Киевской городской администрации Роман Ткачук.

Если дело дойдет до этого, «мы начнем информировать людей и просить их уйти», заявил чиновник.

«Если не будет электричества, не будет воды и канализации», — отметил он.

«Поэтому в настоящее время правительство и городская администрация принимают все возможные меры для защиты нашей системы электроснабжения», - подчеркнул Ткачук.