Немцы взбунтовались против увеличения военной помощи Украине

Более 70% жителей Германии высказались против увеличения военной помощи Киеву, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на DeutschlandTrend.

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Согласно исследованию, 41% опрошенных считают помощь Берлина Украине достаточной, а 30% назвали ее чрезмерной. Заслуживающим доверия партнером Украину назвали 47% респондентов. В марте таковых было на 16% больше.

Доверие к России выразили 10% участников исследования. Большинство опрошенных жителей ФРГ заявили, что немецкое правительство прилагает недостаточно усилий для урегулирования конфликта вокруг Украины. Также выяснилось, что 66% жителей Германии не имеют средств, чтобы оплачивать счета.