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13 минут назад

Немцы взбунтовались против увеличения военной помощи Украине

Елена Прошина

Более 70% жителей Германии высказались против увеличения военной помощи Киеву, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на DeutschlandTrend.

Немцы взбунтовались против увеличения военной помощи Украине
Фото: РИА Новости РИА Новости

Согласно исследованию, 41% опрошенных считают помощь Берлина Украине достаточной, а 30% назвали ее чрезмерной. Заслуживающим доверия партнером Украину назвали 47% респондентов. В марте таковых было на 16% больше.

Доверие к России выразили 10% участников исследования. Большинство опрошенных жителей ФРГ заявили, что немецкое правительство прилагает недостаточно усилий для урегулирования конфликта вокруг Украины. Также выяснилось, что 66% жителей Германии не имеют средств, чтобы оплачивать счета.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что 20-30% жителей страны не поддерживают поставки оружия Украине и санкции против Москвы. При этом политик отметил, что это его субъективное впечатление, которое сложилось после общения с гражданами Германии. Шольц подчеркнул, что среди несогласных с действиями официальных властей — представители практически всех немецких политических партий. По словам канцлера, ему приходится спорить с «сомневающимися» и объяснять причину продолжающейся поддержки украинских властей.

В мире,Олаф Шольц,
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