Немцы взбунтовались против увеличения военной помощи Украине

Более 70% жителей Германии высказались против увеличения военной помощи Киеву, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на DeutschlandTrend.
Согласно исследованию, 41% опрошенных считают помощь Берлина Украине достаточной, а 30% назвали ее чрезмерной. Заслуживающим доверия партнером Украину назвали 47% респондентов. В марте таковых было на 16% больше.
Доверие к России выразили 10% участников исследования. Большинство опрошенных жителей ФРГ заявили, что немецкое правительство прилагает недостаточно усилий для урегулирования конфликта вокруг Украины. Также выяснилось, что 66% жителей Германии не имеют средств, чтобы оплачивать счета.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что 20-30% жителей страны не поддерживают поставки оружия Украине и санкции против Москвы. При этом политик отметил, что это его субъективное впечатление, которое сложилось после общения с гражданами Германии. Шольц подчеркнул, что среди несогласных с действиями официальных властей — представители практически всех немецких политических партий. По словам канцлера, ему приходится спорить с «сомневающимися» и объяснять причину продолжающейся поддержки украинских властей.