В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
47 минут назад

Берлин и Токио создадут военный союз против Китая

Елена Прошина

Власти Германии и Японии намерены подписать соглашение, подразумевающее поставки и взаимное обслуживание средств обороны, сообщает ТАСС со ссылкой на Kyodo.

Берлин и Токио создадут военный союз против Китая
Фото: ТАССТАСС

Об этом заявили японские официальные лица по итогам состоявшейся встречи глав МИД и Минобороны двух стран в формате «два плюс два». Достигнутые договоренности позволят Берлину и Токио обмениваться средствами, необходимыми для обороны, в том числе боеприпасами и топливом. Сегодня Япония имеет подобное соглашение с Австралией, Соединенными Штатами, Великобританией и Индией.

Как отмечает агентство, в переговорах принимали участие министры иностранных дел Японии и Германии Ёсимаса Хаяси и Анналена Бербок, а главы оборонных ведомств Ясукадзу Хамада и Кристине Ламбрехт использовали для этого видеосвязь. По итогам встречи стороны выступили против любых попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, имея в виду деятельность китайских властей.

Также Берлин и Токио выразили обеспокоенность ракетными пусками со стороны Пхеньяна и сообщениями о возможной подготовке к проведению очередного ядерного испытания. Стороны подтвердили необходимость укрепления сотрудничества, поскольку ситуация вокруг Украины говорит о том, что безопасность Европы и Азии неотделимы друг от друга.

В мире,Армия,Анналена Бербок,
22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители