Берлин и Токио создадут военный союз против Китая

Власти Германии и Японии намерены подписать соглашение, подразумевающее поставки и взаимное обслуживание средств обороны, сообщает ТАСС со ссылкой на Kyodo.

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Об этом заявили японские официальные лица по итогам состоявшейся встречи глав МИД и Минобороны двух стран в формате «два плюс два». Достигнутые договоренности позволят Берлину и Токио обмениваться средствами, необходимыми для обороны, в том числе боеприпасами и топливом. Сегодня Япония имеет подобное соглашение с Австралией, Соединенными Штатами, Великобританией и Индией.

Как отмечает агентство, в переговорах принимали участие министры иностранных дел Японии и Германии Ёсимаса Хаяси и Анналена Бербок, а главы оборонных ведомств Ясукадзу Хамада и Кристине Ламбрехт использовали для этого видеосвязь. По итогам встречи стороны выступили против любых попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, имея в виду деятельность китайских властей.