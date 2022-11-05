Жителей Германии призвали экономить газ

Глава Федерального сетевого агентства (ФСА) Германии Клаус Мюллер призвал жителей страны экономить газ в связи со снижением его уровня в хранилищах. Об этом он написал в Twitter.

Фото: IMAGO / Jochen Tack / Global Look Press IMAGO / Jochen Tack / Global Look Press

«Газа у нас запасено много, но зима может длиться долго», — предупредил Мюллер.

По его словам, чтобы избежать нехватки сырья, необходимо экономить газ, создавать терминалы СПГ и защищать инфраструктуру.

Так, по данным на 3 ноября, объем запасов газа в Германии снизился на 0,03 процента, до 99,26 процента, добавил глава ФСА. В то же время, в некоторых других хранилищах отмечается рост запасов.