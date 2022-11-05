Иран рассказал о поставках беспилотников в Россию

Тегеран поставлял беспилотники в Россию в небольшом количестве за несколько месяцев до начала военной операции на Украине, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью агентству Fars.

«Мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны на Украине», – передает ТАСС его слова.

При этом Абдоллахиян опроверг информацию о поставках России иранских баллистических ракет. Также он попросил украинскую сторону предоставить Тегерану данные о применении иранских беспилотников в ходе конфликта.