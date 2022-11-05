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47 минут назад

В МИД Ирана сообщили, что поставляли беспилотники России до начала спецоперации на Украине

Деловая газета "Взгляд"иещё 5

Тегеран поставлял беспилотники в Россию в небольшом количестве за несколько месяцев до начала военной операции на Украине, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью агентству Fars.

Иран рассказал о поставках беспилотников в Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны на Украине», – передает ТАСС его слова.

При этом Абдоллахиян опроверг информацию о поставках России иранских баллистических ракет. Также он попросил украинскую сторону предоставить Тегерану данные о применении иранских беспилотников в ходе конфликта.

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Ранее Тегеран опровергал заявления о поставках России оружия, включая беспилотные дроны, для ведения боевых действий на Украине.

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