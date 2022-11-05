Шольц попросил Путина дать обещание по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц попросил президента России Владимира Путина пообещать не использовать ядерное оружие. Об этом Шольц сказал на съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине.
«Недопустимо применять ядерное оружие в этом конфликте. Мы призываем Россию четко заявить, что она этого делать не будет. Это предел, который нельзя переходить», — цитирует RND Шольца.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Путин заявлял, что нет смысла использовать ядерное оружие на Украине, так как в этом нет политической и военной выгоды. Председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Запад провоцирует глобальную войну с использованием ядерного оружия. Китайский лидер Си Цзиньпин выступил против использования ядерного оружия на Украине, передает деловое издание «Взгляд».