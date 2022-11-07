В Одессе осквернили памятник Суворову

В последнее время на Украине особенно усилилась "война с памятниками". По всей стране сносят и демонтируют памятники, бюсты и доски, связанные с СССР и Россией. Многие из монументов подвергаются нападениям вандалов.

В частности, в Одессе неоднократно оскверняли памятник императрице Екатерине II. Более того, в минувшую субботу в администрации Одессы сообщили, что жители города в специальном приложении "Социально активный гражданин" проголосовали за демонтаж памятника императрице, по приказу которой этот город был основан в 1794 году. Сотрудники подрядной организации начали подготовительные работы для демонтажа памятника российской императрице Екатерине II в Одессе.