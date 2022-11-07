В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
48 минут назад

В Одессе осквернили памятник Суворову

ТАССиещё 10

Неизвестные осквернили памятник великому русскому полководцу Александру Суворову (1730-1800) в Одессе. Об этом в понедельник сообщило украинское издание "Страна".

В Одессе осквернили памятник Суворову
Фото: 

"В Одессе продолжают атаки на памятники эпохе Российской империи. Сегодня набросили петлю на монумент полководца Александра Суворова", - говорится в Telegram-канале издания.

В последнее время на Украине особенно усилилась "война с памятниками". По всей стране сносят и демонтируют памятники, бюсты и доски, связанные с СССР и Россией. Многие из монументов подвергаются нападениям вандалов.

В частности, в Одессе неоднократно оскверняли памятник императрице Екатерине II. Более того, в минувшую субботу в администрации Одессы сообщили, что жители города в специальном приложении "Социально активный гражданин" проголосовали за демонтаж памятника императрице, по приказу которой этот город был основан в 1794 году. Сотрудники подрядной организации начали подготовительные работы для демонтажа памятника российской императрице Екатерине II в Одессе.

В мире,Александр Суворов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители