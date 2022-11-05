Си Цзиньпин не стал пожимать руку Шольцу в Пекине

Более того, издание сообщает, что самолет, на котором прибыл канцлер Германии не стал, как это принято, ожидать главу страны в аэропорту и улетел в Южную Корею. Как предположили в Die Welt, это было сделано для того, чтобы воздушное судно не осталось на карантин в Китае.