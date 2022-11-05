Си Цзиньпин не стал пожимать руку Шольцу в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин не пожал руку канцлеру Германии Олафу Шольцу, который прибыл в Китай с визитом. По мнению издания Die Welt, причиной такого жеста стали действующие в Поднебесной жесткие коронавирусные ограничения.
"Си Цзиньпин приветствовал канцлера без маски, но и без рукопожатия", - отмечает издание.
Примечательно еще и то, что главы государств сели друг напротив друга за два длинных стола.
Более того, издание сообщает, что самолет, на котором прибыл канцлер Германии не стал, как это принято, ожидать главу страны в аэропорту и улетел в Южную Корею. Как предположили в Die Welt, это было сделано для того, чтобы воздушное судно не осталось на карантин в Китае.