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21 минуту назад

Мэр Киева сообщил, что массовых новогодних гуляний в городе не запланировано

ТАССиещё 1

Власти Киева не планируют проводить массовые праздничные мероприятия по случаю Нового года и Рождества. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Кличко: массовых новогодних гуляний в Киеве не запланировано
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Новый год и Рождество отменять никто не будет. Я убежден, что каждый сможет отпраздновать в кругу семьи. Массовых празднований у нас 100% не будет", - сказал он в эфире телемарафона, который транслируют несколько украинских телеканалов.

Кличко добавил, что решение об установке в Киеве новогодней елки в настоящий момент находится на рассмотрении.

В компании "Укрэнерго", которая выполняет на Украине функции диспетчерского центра энергосистемы, 2 ноября сообщали о введении графиков почасовых отключений электроснабжения в центральном и северном регионах страны, в том числе в Киеве. Позже компания предупредила о возможных экстренных отключениях в столице в связи с перегрузкой электросети.

В мире,Виталий Кличко,
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