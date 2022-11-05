В США оценили влияние «ценового потолка» на экспорт нефти из России

США выразили уверенность, что Россия будет заинтересована в поставках энергоресурсов даже после введения потолка цен. Такое заявление сделал государственный секретарь Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

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Агентство напоминает, что Россия неоднократно предупреждала об отказе экспортировать нефть в страны, которые введут принудительные ограничения закупочных цен.

Энтони Блинкен на пресс-конференции в Германии предположил, что Россия сохранит интерес и продолжит поставлять энергоресурсы даже после введения потолка цен.

Он отметил, что в данный момент Российская Федерация нуждается в продаже энергоносителей, так как это помогает ей сохранить функционирование экономики и финансирование боевых действий на территории Украины. Блинкен уверен, что введение потолка цен позволит снизить негативные последствия с продаж Россией энергоресурсов и при этом сохранить их на рынке.