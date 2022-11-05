В США оценили влияние «ценового потолка» на экспорт нефти из России

США выразили уверенность, что Россия будет заинтересована в поставках энергоресурсов даже после введения потолка цен. Такое заявление сделал государственный секретарь Энтони Блинкен, передает РИА Новости.
Агентство напоминает, что Россия неоднократно предупреждала об отказе экспортировать нефть в страны, которые введут принудительные ограничения закупочных цен.
Энтони Блинкен на пресс-конференции в Германии предположил, что Россия сохранит интерес и продолжит поставлять энергоресурсы даже после введения потолка цен.
Он отметил, что в данный момент Российская Федерация нуждается в продаже энергоносителей, так как это помогает ей сохранить функционирование экономики и финансирование боевых действий на территории Украины. Блинкен уверен, что введение потолка цен позволит снизить негативные последствия с продаж Россией энергоресурсов и при этом сохранить их на рынке.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва не будет поставлять за рубеж какие-либо товары или ресурсы, если это вступит в противоречие с ее интересами. Так он прокомментировал решение Запада об ограничении цен на энергоресурсы РФ. Вице-премьер Александр Новак указал, что российская сторона не будет продавать нефть странам, установившим потолок цен.