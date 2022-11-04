Газета The New York Times назвала возможных кандидатов на пост генсека НАТО после истечения полномочий Йенса Столтенберга.

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По данным издания, в Вашингтоне в качестве основного кандидата рассматривают вице-премьера и министра финансов Канады Христю Фриланд, которая ранее также занимала пост главы МИД страны. В это же время, Штаты не выдвигают собственного кандидата, поскольку американский генерал традиционно является главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе.

Также на пост генсека Североатлантического альянса могут претендовать премьер-министр Эстонии Кая Каллас, президент Словакии Зузана Капутова и бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. От Великобритании может выступить текущий руководитель министерства обороны Бен Уоллес, утверждается в публикации.

В то же время источник НАТО допустил, что члены альянса могут продлить полномочия Столтенберга еще на год.