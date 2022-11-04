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46 минут назад

New York Times назвала возможных кандидатов на пост генсека НАТО после ухода Столтенберга

Газета.Ru

Газета The New York Times назвала возможных кандидатов на пост генсека НАТО после истечения полномочий Йенса Столтенберга.

New York Times назвала возможных кандидатов на пост генсека НАТО
Фото: Fred Tanneau/Pool via ReutersFred Tanneau/Pool via Reuters

По данным издания, в Вашингтоне в качестве основного кандидата рассматривают вице-премьера и министра финансов Канады Христю Фриланд, которая ранее также занимала пост главы МИД страны. В это же время, Штаты не выдвигают собственного кандидата, поскольку американский генерал традиционно является главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе.

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Также на пост генсека Североатлантического альянса могут претендовать премьер-министр Эстонии Кая Каллас, президент Словакии Зузана Капутова и бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. От Великобритании может выступить текущий руководитель министерства обороны Бен Уоллес, утверждается в публикации.

В то же время источник НАТО допустил, что члены альянса могут продлить полномочия Столтенберга еще на год.

Ранее генсек Североатлантического альянса заявил, что Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для вступления в альянс, и пришло время принять их в НАТО.

В мире,Кая Каллас,Христя Фриланд,Бен Уоллес,Йенс Столтенберг,НАТО,
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