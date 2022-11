Экс-советник ЦРУ уличил западные СМИ во лжи про Путина

Экс-сотрудник ЦРУ отметил, что слова российского лидера намерено переврали и преподнесли всем в удобном Западу ключе. Он добавил, что Путину, предупреждавшего о том, что Киев собирается устроить провокацию с «грязной бомбой», в итоге приписали эти самые планы. Основными распространителями дезинформации о России он назвал такие издания, как The Washington Post, The New York Times и NBC News.