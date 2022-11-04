Власти Португалии введут четырехдневную рабочую неделю

В Португалии жители перейдут на сокращенную рабочую неделю. При этом власти намерены сохранить гражданам заработную плату для проверки эффективности эксперимента, передает El Pais.
Кабинет министров Португалии принял решение провести пробный переход на четырехдневную неделю летом 2023 года. Сокращенный рабочий график введут и для частной, и для государственной сфер. Власти принимают от работодателей заявки об участии в эксперименте до начала 2023 года.
По мнению куратора проекта Педро Гомеша, первый этап покажет, заинтересованы португальские предприятия в такой системе или нет. В случае удачи четырехдневку введут в государственной сфере в 2024 году.
Также власти намерены изучить разницу между обычной рабочей неделей и сокращенной.
В России пора вводить эксперимент по сокращению рабочей недели, а вот на четырехдневку переходить пока рано, но в перспективе – возможно, сказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы Светлана Бессараб.
«Я уверена, что нам уже пора глобально подойти к этой проблеме. Пора вообще пересмотреть график рабочего времени, потому что 40-часовая рабочая неделя – это достояние советских профсоюзов и Октябрьской революции, то есть более чем столетней давности. Сначала это был восьмичасовой рабочий день и шестидневная рабочая неделя, ближе к середине века мы перешли на 40-часовую рабочую неделю, то есть пятидневку. Но с тех пор уже прошли десятилетия, и пора двигаться дальше. За это время интенсивность труда катастрофически возросла, люди стали выгорать на работе, а мы с вами еще и перерабатываем… Все должно идти поэтапно. Сейчас мы просто остановим производство, если перейдем сразу на четырехдневную рабочую неделю. Но в дальнейшем – да, это возможно. Но, наверное, не в этом десятилетии»», - сказала Бессараб.