Украину предостерегли от наступления на Крым

Наступление на Крым может обернуться для Украины крайне тяжелыми последствиями, рассказали военные аналитики Уильям Кортни и Питер Уилсон в статье для портала Hill.

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Авторы статьи напомнили, что президент России Владимир Путин назвал Крым «неотъемлемой частью России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил о катастрофических последствиях для нападающих в случае атаки на полуостров.

Вместе с тем, некоторые успехи на юге и востоке Украины предположительно вселили в Киев уверенность в том, что его войска смогут вернуть себе Крым, отмечают эксперты.

Аналитики уточнили, что ВСУ потопили флагман Черноморского флота России «Москва», разрушили несколько пролетов Крымского моста, с помощью дронов осуществили атаку на Севастополь.

По их оценке, нанесенные ранее удары по Крыму не идут ни в какое сравнение с полномасштабной наземной атакой. Она может быть крайне рискованной в силу различных факторов. В частности, Россия якобы может применить ядерное оружие в случае нападения на Крым.