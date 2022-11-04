Американцев напугала рука Байдена

Фото президента США Джо Байдена , сделанное во время его недавнего выступления во Флориде, напугало американцев и вызвало у них беспокойство за судьбу страны. На снимке видна рука американского лидера, на тыльной стороне ладони хорошо заметны небольшие повреждения, напоминающие следы от медицинских игл. В Twitter издания The Hill американцы поделились своими комментариями на эту тему.

Посмотрите на его руку. Он постоянно под капельницей? — задался вопросом один из читателей. Если фото указывает на то, что Байден принимает какой-то препарат или проходит лечение, то американская общественность должна знать это, а Белый дом молчит, — отметил второй.

Другие читатели согласились с ними, отметив, что информации по этому поводу нет не только от администрации президента, но и в СМИ.

Байдену в 2022 году исполняется 80 лет, он является самым пожилым президентом в истории США. Хозяин Белого дома неоднократно попадал в курьезные ситуации, что может быть связано с его возрастом. Так, после своего выступления в Сиракузе, штат Нью-Йорк, Байден не смог найти свое место. Он некоторое время простоял в неестественной позе, не понимая, куда идти, и не мог самостоятельно покинуть сцену, пока его не проводили до места.