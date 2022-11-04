В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
38 минут назад

В США назвали «самую красную» линию для России

Илья Родин

Заявления о возможном присоединении Украины к Североатлантическому альянсу стали «самой красной» линией для России, рассказал экс-глава американской дипмиссии в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл в статье для журнала Newsweek.

В США назвали «самую красную» линию для России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дипломат уточнил, что несложно понять, почему Москва так жестко относится к вопросу о восточном расширении НАТО.

Он пояснил, что Крым вполне можно сопоставить с Кубой. Соответственно, если бы полуостров стал частью блока, у России была бы такая же реакция, как у Вашингтона после размещения на Кубе советских ракет.

В США нашли способ избежать прямого столкновения РФ и НАТО

По его словам, в НАТО проигнорировали интересы России и продолжили говорить о расширении блока за счет стран бывшего СССР.

Кроме того, автор статьи процитировал слова видного американского дипломата Джорджа Кеннана, который назал расширение альянса на восток «самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны».

Обозреватель призвал западные страны отменить экономические санкции против России, добиваться возвращения сторон за стол переговоров, согласиться на нейтралитет Украины.

Он добавил, что невозможно бесконечно помогать столь коррумпированной стране, как Украина, фактически «давать деньги человеку с дырой в кармане».

В мире,Джордж Кеннан,НАТО,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители