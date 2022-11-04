В США назвали «самую красную» линию для России

Заявления о возможном присоединении Украины к Североатлантическому альянсу стали «самой красной» линией для России, рассказал экс-глава американской дипмиссии в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл в статье для журнала Newsweek.

Дипломат уточнил, что несложно понять, почему Москва так жестко относится к вопросу о восточном расширении НАТО.

Он пояснил, что Крым вполне можно сопоставить с Кубой. Соответственно, если бы полуостров стал частью блока, у России была бы такая же реакция, как у Вашингтона после размещения на Кубе советских ракет.

По его словам, в НАТО проигнорировали интересы России и продолжили говорить о расширении блока за счет стран бывшего СССР.

Кроме того, автор статьи процитировал слова видного американского дипломата Джорджа Кеннана, который назал расширение альянса на восток «самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны».

Обозреватель призвал западные страны отменить экономические санкции против России, добиваться возвращения сторон за стол переговоров, согласиться на нейтралитет Украины.