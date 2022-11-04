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17 минут назад

Лукашенко назвал БелАЭС подарком и спасением для страны

Илья Родин

Белорусская АЭС оказалась подарком и спасением для государства, заявил в пятницу, 4 ноября, глава республики Александр Лукашенко. Об этом пишет РИА «Новости».

Лукашенко назвал БелАЭС подарком и спасением для страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лукашенко напомнил, что ранее «оппоненты» активно призывали его закрыть станцию. Он отметил, что в конечном итоге АЭС стала спасением для страны.

«Теперь вы поняли, что атомная станция - это подарок Белоруссии? Это спасение», - подчеркнул глава государства. Он добавил, что в настоящее время западные страны всеми силами экономят электроэнергию.

Белоруссия постепенно перестраивает на электричество транспорт, строит жилые дома, где «все на электричестве», уточнил Лукашенко.

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По его словам, современная экономика невозможна без электричества. Страна оказалась бы в тяжелом положении, если бы прислушалась к призывам оппозиционеров, резюмировал президент.

Ранее Лукашенко рассказал, что договорился с Москвой о создании совместной космической группировки спутников.

В мире,Александр Лукашенко,
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