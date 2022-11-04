Лукашенко назвал БелАЭС подарком и спасением для страны

Белорусская АЭС оказалась подарком и спасением для государства, заявил в пятницу, 4 ноября, глава республики Александр Лукашенко. Об этом пишет РИА «Новости».

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Лукашенко напомнил, что ранее «оппоненты» активно призывали его закрыть станцию. Он отметил, что в конечном итоге АЭС стала спасением для страны.

«Теперь вы поняли, что атомная станция - это подарок Белоруссии? Это спасение», - подчеркнул глава государства. Он добавил, что в настоящее время западные страны всеми силами экономят электроэнергию.

Белоруссия постепенно перестраивает на электричество транспорт, строит жилые дома, где «все на электричестве», уточнил Лукашенко.

По его словам, современная экономика невозможна без электричества. Страна оказалась бы в тяжелом положении, если бы прислушалась к призывам оппозиционеров, резюмировал президент.