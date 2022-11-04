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34 минуты назад

На Аляске сегодня состоится референдум о присоединении к России

Говорит Москва

Мероприятие пройдёт в обособленном поселении Николаевск в церкви Святого Николая.

На Аляске состоится референдум о присоединении к России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инициаторами выступили местные старообрядческие общины. Они протестуют против навязывания ЛГБТ-пропаганды в американских школах. По данным опроса, 70% местных жителей готовы проголосовать за возвращение своих земель в состав России.

Русские старообрядцы появились на Аляске в 1968 году после реформы патриарха Никона. До этого община жила в Сибири. Первые из них прибыли из Вудборна.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов не исключил, что жители полуострова когда-то проведут голосование, в ходе которого решат выйти из состава США и стать частью Российской Федерации. Такой сценарий, уверен он, вполне возможен с учётом постепенной утраты Америкой роли глобального лидера.

России и США предрекли новый этап отношений на Аляске

В свою очередь член Совфеда от Крыма Сергей Цеков выразил мнение, что Москва вполне может потребовать вернуть Аляску в качестве компенсации недружественной политики Вашингтона. Он также напомнил, что в своё время Россия внесла большой вклад в обретение Штатами независимости.

В мире,Сергей Цеков,Максим Иванов,Совет Федерации,Госдума,
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