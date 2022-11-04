В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
28 минут назад

Глава Счетной палаты Украины ушел в отставку из-за коррупционного скандала

Lenta.ruиещё 2

Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан ушел в отставку из-за коррупционного скандала. Как уточняет РИА Новости, речь идет о подозрении в получении незаконной компенсации за жилье из госбюджета.

Глава Счетной палаты Украины ушел в отставку из-за коррупционного скандала
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Глава СчетСчетной палаты Валерий Пацкан написал заявление об отставке. 24 октября ему было предъявлено подозрение НАБУ (Национальным антикоррупционным бюро Украины — прим. «Ленты.ру») и САП (Специализированной антикоррупционной прокуратурой — прим. «Ленты.ру») в незаконном получении компенсации за жилье в то время, когда он был нардепом», — цитирует агентство депутата ВерхВерховной рады АлекАлексея Гончаренко.

По оценке украинских медиа, речь может идти о незаконном получении 117,65 тысячи гривен (чуть менее 200 тысяч рублей по курсу от 4 ноября 2022 года). Сам Пацкан о скандале сообщил еще 24 октября. Тогда теперь уже экс-глава Счетной палаты отметил, что квартира, за которую он якобы получал компенсацию, непригодна для проживания, а слухи о ней «периодически распространяются заинтересованными лицами».

На международной арене Пацкан получил известность после своего предложения списать многомиллиардные долги Украины. Свою инициативу он объяснил масштабами разрушений в Украине, из-за которых международные финансовые организации «должны пересмотреть долговую политику».

В мире,Валерий Пацкан,Алексей Гончаренко,Верховная Рада,Счетная палата,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители