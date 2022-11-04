Глава Счетной палаты Украины ушел в отставку из-за коррупционного скандала

«Глава Счет Счетной палаты Валерий Пацкан написал заявление об отставке. 24 октября ему было предъявлено подозрение НАБУ (Национальным антикоррупционным бюро Украины — прим. «Ленты.ру») и САП (Специализированной антикоррупционной прокуратурой — прим. «Ленты.ру») в незаконном получении компенсации за жилье в то время, когда он был нардепом», — цитирует агентство депутата Верх Верховной рады Алек Алексея Гончаренко .

По оценке украинских медиа, речь может идти о незаконном получении 117,65 тысячи гривен (чуть менее 200 тысяч рублей по курсу от 4 ноября 2022 года). Сам Пацкан о скандале сообщил еще 24 октября. Тогда теперь уже экс-глава Счетной палаты отметил, что квартира, за которую он якобы получал компенсацию, непригодна для проживания, а слухи о ней «периодически распространяются заинтересованными лицами».