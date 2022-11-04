Китай предложил Германии вместе объявить бойкот отдельным странам

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил канцлеру Германии Олафу Шольцу вместе объявить бойкот отдельным странам. Речь идет о тех государствах, которые, по мнению Си, ведут протекционистскую политику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление китайского МИД.

Глава Китая выразил надежду на то, что вместе с ФРГ они смогут объявить бойкот протекционизму и обеспечить «более плодотворное сотрудничество на благо народов двух стран». Китайско-германское сотрудничество собираются укреплять по нескольким направлениям: от космических технологий до внедрения «зеленой» повестки и борьбы с пандемией коронавируса.

Встреча лидеров двух стран состоялась в пятницу, 4 ноября, в Пекине. Немецкий лидер прибыл в Китай с однодневным визитом. Встреча прошла на фоне жестких ограничений, связанных с распространением COVID-19, так что китайский лидер поприветствовал Шольца без защитной маски, однако не пожал коллеге руку.