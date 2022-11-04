Украинские беженцы спровоцировали конфликт в Европе

Неравенство в правах между украинскими беженцами и вынужденными переселенцами из других стран вызвало недовольство и конфликт в Европе, сообщает New York Times.

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В статье говорится, что Европа автоматически предоставила гражданам Украины вид на жительство и визы, а значит они имеют приоритетное право на получение жилья и услуг. При этом в некоторых европейских городах условия проживания неблагоприятны, и нуждающиеся в убежище переселенцы теснятся в переполненных центрах приема.

Из-за наплыва украинцев «бремя кризиса не распределяется поровну ни между странами, ни между самими беженцами», пишет издание. Так, выходцы из Афганистана и Сирии, которые были вынуждены бежать в Европу, ощущают на себе всю тяжесть нынешнего миграционного кризиса. New York Times в качестве примера рассказывает историю афганца Башармала Мохаммади, который живет под бетонной лестницей, сидя на картонных коробках недалеко от королевского дворца Бельгии. Вместе с ним – еще семь представителей Афганистана.

Мужчина признался, что никогда бы не подумал, что будет жить на улице в Европе. Он надеялся на то, что сможет добиться здесь лучшей жизни.

Как сообщил пресс-секретарь Саксонского совета по делам беженцев в Дрездене Давид Шмидтке, подобная «двухуровневая система ставит в невыгодное положение и дискриминирует беженцев, которые приехали не с Украины». Он назвал такую ситуацию «институциональным расизмом», так как существует «два класса беженцев».