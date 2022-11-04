Бывшая домработница Безоса поделилась станными особенностями работы

Бывшая домработница миллиардера Джеффа Безоса рассказала, что была вынуждена ходить в туалет через окно - Мерседес Уэдаа добавила, что это только одно из неудобств и небезопасных условий труда, сообщает Associated Press. Уэдаа, которая работала "координатором по дому" Джеффа Безоса с сентября 2019 года, сообщила в своем иске к Amazon, что иногда работала до 14 часов в день без права на перерыв.
При этом для Уэдаа и других домработников не было предоставлено место для отдыха или приема пищи - еду они принимали в прачечной.
Еще одним неудобством был запрет домработникам находится в доме, когда в здании присутствовала семья Безоса - вплоть до того, что для посещения туалета работникам приходилось вылезать через окно прачечной в подсобное помещение и оттуда спускаться по лестнице в туалет. Это приводило к проблемам со здоровьем у женщин, добавила Уэдаа. Ранее сотрудник склада Amazon рассказал об "убитых лодыжках" и "сумасшествии" в дни акций.