Бывшая домработница Безоса поделилась станными особенностями работы

Бывшая домработница миллиардера Джеффа Безоса рассказала, что была вынуждена ходить в туалет через окно - Мерседес Уэдаа добавила, что это только одно из неудобств и небезопасных условий труда, сообщает Associated Press. Уэдаа, которая работала "координатором по дому" Джеффа Безоса с сентября 2019 года, сообщила в своем иске к Amazon, что иногда работала до 14 часов в день без права на перерыв.

Фото: Lindsey Wasson/Reuters Lindsey Wasson/Reuters

При этом для Уэдаа и других домработников не было предоставлено место для отдыха или приема пищи - еду они принимали в прачечной.