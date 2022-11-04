В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
23 минуты назад

Бывшая домработница Безоса рассказала, что была вынуждена ходить в туалет через окно

Газета.Ru

Бывшая домработница миллиардера Джеффа Безоса рассказала, что была вынуждена ходить в туалет через окно - Мерседес Уэдаа добавила, что это только одно из неудобств и небезопасных условий труда, сообщает Associated Press. Уэдаа, которая работала "координатором по дому" Джеффа Безоса с сентября 2019 года, сообщила в своем иске к Amazon, что иногда работала до 14 часов в день без права на перерыв.

Бывшая домработница Безоса поделилась станными особенностями работы
Фото: Lindsey Wasson/ReutersLindsey Wasson/Reuters

При этом для Уэдаа и других домработников не было предоставлено место для отдыха или приема пищи - еду они принимали в прачечной.

Еще одним неудобством был запрет домработникам находится в доме, когда в здании присутствовала семья Безоса - вплоть до того, что для посещения туалета работникам приходилось вылезать через окно прачечной в подсобное помещение и оттуда спускаться по лестнице в туалет. Это приводило к проблемам со здоровьем у женщин, добавила Уэдаа. Ранее сотрудник склада Amazon рассказал об "убитых лодыжках" и "сумасшествии" в дни акций.

В мире,Джефф Безос,Amazon,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители