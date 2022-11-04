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1 час назад

BI: позицию России поддержали влиятельные западные политики и бизнесмены

Lenta.ruиещё 2

Позицию России поддержали влиятельные западные политики, бизнесмены, а также общественные деятели.

Позицию РФ поддержали влиятельные западные политики и бизнесмены
Фото: ТАССТАСС

Такое мнение выразил обозреватель Business Insider Келси Вламис.

Среди поддержавших позицию России на мировой арене указаны бизнесмен Илон Маск, экс-президент США Дональд Трамп, ведущий Fox News Такер Карлсон, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.

Ранее Илон Маск привлёк внимание журналистов своими заявлениями об урегулировании ситуации вокруг Украины.

Так, ситуацию вокруг украинского кризиса, считает он, следует разрешить путём сохранения Крыма в составе России, «как это было c 1783 года до ошибки Хрущёва», а в недавно присоединённых к Российской Федерации регионах нужно ещё раз провести референдумы под наблюдением ООН.

Маск также отметил, что люди, проживающие на востоке Украины, предпочитают Россию.

В мире,Илон Маск,Сильвио Берлускони,Герхард Шредер,Дональд Трамп,ООН,
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