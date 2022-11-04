Позицию РФ поддержали влиятельные западные политики и бизнесмены

Так, ситуацию вокруг украинского кризиса, считает он, следует разрешить путём сохранения Крыма в составе России, «как это было c 1783 года до ошибки Хрущёва», а в недавно присоединённых к Российской Федерации регионах нужно ещё раз провести референдумы под наблюдением ООН.