Россия заставила Запад пересмотреть отношение к Китаю

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок рассказала, что обсудит с коллегами из государств «Большой семерки» (G7) отношения с Пекином на встрече в Мюнстере. Об этом пишет ТАСС.

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Бербок пояснила, что Токио постоянно призывает обратить внимание на те изменения, которые произошли с Китаем. По мнению японских официальных лиц, он якобы стал не только партнером, но и конкурентом, соперником.

По ее словам, «именно с учетом этого Китай будет в повестке дня сегодняшней встречи G7».

Дипломат подчеркнула, что главы МИД не забыли те ошибки, которые были допущены по отношению к России. Поэтому обсуждение пройдет с акцентом на том, чтобы не повторить их по отношению к Китаю.