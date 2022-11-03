Reuters: Трамп собирается баллотироваться в президенты США в 2024 году

Бывший президент США Дональд Трамп планирует баллотироваться на пост главы страны в 2024 году и намерен объявить об этом в своей предвыборной кампании после выборов в конгресс 8 ноября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на советников экс-лидеров.

«Думаю, словно мотылек на пламя, Трамп планирует баллотироваться в 2024 году. Думаю, что он хочет участвовать, и объявление об этом до Дня благодарения дает ему большое преимущество перед его оппонентами, и он это понимает», — сказал один из советников Трампа.

Другой источник также подтвердил эту информацию. По его словам, Трамп хочет объявить о своем намерении баллотироваться в президенты США вскоре после выборов в конгресс 8 ноября и уже начал консультироваться на счет присоединения к его кампании с рядом лиц. При этом источники Reuters также не исключили, что бывший американский лидер еще может «изменить свое решение».