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14 минут назад

Стало известно о планах Трампа баллотироваться в президенты США в 2024 году

Елена Прошина

Бывший президент США Дональд Трамп планирует баллотироваться на пост главы страны в 2024 году и намерен объявить об этом в своей предвыборной кампании после выборов в конгресс 8 ноября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на советников экс-лидеров.

Reuters: Трамп собирается баллотироваться в президенты США в 2024 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Думаю, словно мотылек на пламя, Трамп планирует баллотироваться в 2024 году. Думаю, что он хочет участвовать, и объявление об этом до Дня благодарения дает ему большое преимущество перед его оппонентами, и он это понимает», — сказал один из советников Трампа.

Другой источник также подтвердил эту информацию. По его словам, Трамп хочет объявить о своем намерении баллотироваться в президенты США вскоре после выборов в конгресс 8 ноября и уже начал консультироваться на счет присоединения к его кампании с рядом лиц. При этом источники Reuters также не исключили, что бывший американский лидер еще может «изменить свое решение».

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Официальный представитель Трампа данную информацию никак не прокомментировал.

В мире,Дональд Трамп,Владимир Путин,
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