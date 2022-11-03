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55 минут назад

Генсек НАТО: пришло время принять Финляндию и Швецию в альянс

Газета.Ru

Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для вступления в Североатлантический альянс, и пришло время принять их в НАТО. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, слова которого ТАСС.

Генсек НАТО: пришло время принять Финляндию и Швецию в альянс
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для вступления в НАТО, поэтому пришло время не просто пригласить их, они давно приглашены, но сделать их членами альянса», — сказал Столтенберг на пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Генеральный секретарь альянса отметил, что 4 ноября обсудит этот вопрос с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что является «особенно важным в нынешних условиях, чтобы послать верный сигнал России и не допустить никаких ошибок в расчетах».

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