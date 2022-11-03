Генсек НАТО: пришло время принять Финляндию и Швецию в альянс

Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для вступления в Североатлантический альянс, и пришло время принять их в НАТО. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, слова которого ТАСС.
«Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для вступления в НАТО, поэтому пришло время не просто пригласить их, они давно приглашены, но сделать их членами альянса», — сказал Столтенберг на пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Генеральный секретарь альянса отметил, что 4 ноября обсудит этот вопрос с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что является «особенно важным в нынешних условиях, чтобы послать верный сигнал России и не допустить никаких ошибок в расчетах».