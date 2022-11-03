Генсек НАТО: пришло время принять Финляндию и Швецию в альянс

«Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для вступления в НАТО, поэтому пришло время не просто пригласить их, они давно приглашены, но сделать их членами альянса», — сказал Столтенберг на пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.