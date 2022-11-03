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47 минут назад

Швейцария вновь отклонила запрос ФРГ о реэкспорте своих снарядов на Украину

Елена Прошина

Швейцария вновь отклонила запрос Германии о реэкспорте на Украину своих снарядов к уже поставленным немецким зенитным самоходным установкам ПВО Gepard. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителей швейцарского правительства.

Швейцария объяснила отказ в поставках Киеву снарядов для ПВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В агентстве напомнили, что в октябре министр обороны Германии Кристин Ламбрехт обратился к Берну с просьбой разрешить реэкспортировать 12400 швейцарских снарядов на Украину.

«В соответствии с принципом равного обращения, содержащимся в законе о нейтралитете, Швейцария не может удовлетворить запрос о передаче Украине военной продукции швейцарского происхождения до тех пор, пока она вовлечена в международный вооруженный конфликт», — заявили в правительстве страны.

В Reuters отметили, что ФРГ ранее уже делала подобный запрос. В тот раз на него ответил министр экономики Швейцарии Ги Пармелен. Он также отклонил запрос, заявив, что такой шаг нарушил бы «нейтралитет», которого придерживается страна.

В мире,Ги Пармелен,
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