Швейцария объяснила отказ в поставках Киеву снарядов для ПВО

Швейцария вновь отклонила запрос Германии о реэкспорте на Украину своих снарядов к уже поставленным немецким зенитным самоходным установкам ПВО Gepard. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителей швейцарского правительства.

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В агентстве напомнили, что в октябре министр обороны Германии Кристин Ламбрехт обратился к Берну с просьбой разрешить реэкспортировать 12400 швейцарских снарядов на Украину.

«В соответствии с принципом равного обращения, содержащимся в законе о нейтралитете, Швейцария не может удовлетворить запрос о передаче Украине военной продукции швейцарского происхождения до тех пор, пока она вовлечена в международный вооруженный конфликт», — заявили в правительстве страны.