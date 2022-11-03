В Финляндии высказались о размещении ядерного оружия в стране

Финляндия не имеет цели разместить на территории страны ядерное оружие НАТО. Об этом сообщил глава МИД государства Пекка Хаависто, передает ТАСС.

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По словам Хаависто, планов по размещению ядерного оружия в Финляндии не имеют ни Хельсинки, ни Вашингтон.

«Цель НАТО — мир без ядерного оружия, и она должна быть достигнута через переговорный процесс, в котором участвуют все», — отметил он.

Глава МИД Финляндии добавил, что НАТО в вопросах ядерного оружия ориентируется «на свои постоянные структуры».