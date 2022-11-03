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11 минут назад

В Финляндии заявили, что не имеют планов по размещению у себя ядерного оружия НАТО

Елена Прошина

Финляндия не имеет цели разместить на территории страны ядерное оружие НАТО. Об этом сообщил глава МИД государства Пекка Хаависто, передает ТАСС.

В Финляндии высказались о размещении ядерного оружия в стране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Хаависто, планов по размещению ядерного оружия в Финляндии не имеют ни Хельсинки, ни Вашингтон.

«Цель НАТО — мир без ядерного оружия, и она должна быть достигнута через переговорный процесс, в котором участвуют все», — отметил он.

Глава МИД Финляндии добавил, что НАТО в вопросах ядерного оружия ориентируется «на свои постоянные структуры».

Раскрыты подробности возможного членства Финляндии в НАТО

Слова Хаависто также подтвердил министр обороны страны Антти Кайкконен. Он подчеркнул, что никто не будет навязывать Финляндии и Швеции ядерное оружие и более того Хельсинки сами «к этом не стремятся».

В мире,Антти Кайкконен,Пекка Хаависто,НАТО,
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