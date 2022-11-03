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35 минут назад

Эксперт уличил США в «ядерном лицемерии»

Илья Родин

Соединенные Штаты неоднократно угрожали применением ядерного оружия, поэтому им не следует критиковать президента России Владимира Путина за соответствующие заявления, заявил бывший помощник экс-главы США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для The American Conservative.

США уличили в «ядерном лицемерии»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бэндоу уточнил, что западные страны неоднократно ставили в вину Владимиру Путину мнимые угрозы ядерным оружием, рассматривали их как дополнительное «доказательство агрессивности» Москвы.

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По мнению эксперта, предупреждения российского президента смотрятся совсем по-другому на фоне резких и жестких заявлений американских лидеров, сделанных после 1950 года.

Так, Гарри Трумэн предупредил мировую общественность, что Штаты активно рассматривают возможность применения в Корее ядерного оружия, напомнил Бэндоу.

Эйзенхауэр, в свою очередь, прямо заявил о том, что ядерное оружие можно использовать также спокойно, как пули, добавил обозреватель. Он отметил также, что Ричард Никсон открыто называл ядерное оружие «обычным» и угрожал применить его в случае необходимости.

Кроме того, о возможном применении ядерных вооружений заявляли при Линдоне Б. Джонсоне, Джордже Буше-младшем, Бараке Обаме и Дональде Трампе, констатировал аналитик.

Бэндоу резюмировал, что если Вашингтон желает возглавить мировое сообщество в вопросе о недопустимости применения ядерного оружия, то «он должен жить в соответствии с принципами, которые он отстаивает для других».

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