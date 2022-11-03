США уличили в «ядерном лицемерии»

Соединенные Штаты неоднократно угрожали применением ядерного оружия, поэтому им не следует критиковать президента России Владимира Путина за соответствующие заявления, заявил бывший помощник экс-главы США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для The American Conservative.

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Бэндоу уточнил, что западные страны неоднократно ставили в вину Владимиру Путину мнимые угрозы ядерным оружием, рассматривали их как дополнительное «доказательство агрессивности» Москвы.

По мнению эксперта, предупреждения российского президента смотрятся совсем по-другому на фоне резких и жестких заявлений американских лидеров, сделанных после 1950 года.

Так, Гарри Трумэн предупредил мировую общественность, что Штаты активно рассматривают возможность применения в Корее ядерного оружия, напомнил Бэндоу.

Эйзенхауэр, в свою очередь, прямо заявил о том, что ядерное оружие можно использовать также спокойно, как пули, добавил обозреватель. Он отметил также, что Ричард Никсон открыто называл ядерное оружие «обычным» и угрожал применить его в случае необходимости.

Кроме того, о возможном применении ядерных вооружений заявляли при Линдоне Б. Джонсоне, Джордже Буше-младшем, Бараке Обаме и Дональде Трампе, констатировал аналитик.