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49 минут назад

В Польше завели дело из-за импровизированного памятника советским солдатам

Елена Прошина

Пресс-секретарь полиции Глубчица в Опольском воеводстве Лукаш Голиновский сообщил, что власти Польши расследуют установку памятной таблички в честь советских солдат. Об этом пишет РИА «Новости».

В Польше завели дело из-за импровизированного памятника советским солдатам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Полиция в Глубчицах начала следствие по делу о незаконном размещении на бывшем памятнике солдатам Красной армии мемориальной таблички в память о советских солдатах», – рассказал Голиновский.

Он уточнил, что 1 ноября на том месте, где раньше находился памятник в честь советских солдат, неизвестный установил памятную табличку и красную звезду. На табличке была надпись: «Солдатам Красной армии, погибшим на польских землях в бою с Германией и ее союзниками в 1944-45 годах. Благодарные поляки».

Место, на которой установили импровизированный мемориал, находится в городском парке. Раньше здесь находился памятник с изображением советского солдата, который недавно был демонтирован.

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