Супруга Зеленского отреагировала на пост Маска по Украине

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Елена Зеленская напомнила, что Маск якобы поддерживал Киев с самого начала противостояния на Украине. Его действия вызывали восхищение у жителей страны.

Она пояснила, что именно несоответствие действий и слов вызвало такую резкую реакцию украинцев на пост, в котором он предложил свой сценарий мирного урегулирования конфликта.

По мнению Зеленской, даже очень умный человек время от времени может допускать ошибки.

«Давайте будем честными. Случаются ошибки. И мы надеемся, что это была случайная ошибка», - подчеркнула супруга украинского лидера.