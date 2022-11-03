Супруга Зеленского отреагировала на пост Маска по Украине

Елена Зеленская, супруга главы Украины Владимира Зеленского, заявила, что пост бизнесмена Илона Маска следует считать «случайной ошибкой». Об этом пишет The Gurdian.
Елена Зеленская напомнила, что Маск якобы поддерживал Киев с самого начала противостояния на Украине. Его действия вызывали восхищение у жителей страны.
Она пояснила, что именно несоответствие действий и слов вызвало такую резкую реакцию украинцев на пост, в котором он предложил свой сценарий мирного урегулирования конфликта.
По мнению Зеленской, даже очень умный человек время от времени может допускать ошибки.
«Давайте будем честными. Случаются ошибки. И мы надеемся, что это была случайная ошибка», - подчеркнула супруга украинского лидера.
Кроме того, она выразила предпринимателю благодарность за то, что созданная им система Starlink по-прежнему функционирует на территории Украины.