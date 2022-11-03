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37 минут назад

Болгария впервые одобрила поставки военной помощи Киеву

Илья Родин

Народное собрание Болгарии впервые одобрило предоставление военной помощи Киеву. Состав пакета будет определен в течение месяца. Об этом пишет Bloomberg.

Болгария впервые одобрила поставки военной помощи Киеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Болгарский парламентарий Даниэль Лорер призвал всех сохранять спокойствие. Он отметил, что принятие решение о поставках не означает автоматического вступления в конфликт.

Депутат пояснил, что оказание военной помощи Киеву показывает партнерам из западных стран то, что Болгария якобы достойный доверия союзник.

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Автор статьи уточнил, что правительство страны после принятия этого решение обязано в течение месяца представить парламенту список оружия. В него должно войти то оборудование, которое Болгария сможет направить на Украину без ущерба для своей безопасности.

Уточняется, что представители оппозиционных партий высказываются против поставок Киеву вооружений и военной техники. Они предупреждают, что такие действия могут втянуть Софию в противостояние на Украине.

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