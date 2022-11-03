"Хуаньцю шибао": Макрон "открыл огонь" по США

Президент Франции Эммануэль Макрон «открыл огонь» по США, обвинив американцев в завышении цен на газ для Европы. Об этом сообщает «Хуаньцю шибао».

Французского президента возмутило, что США продают свои энергоресурсы ЕС по рекордно высоким ценам, при этом в самой Америке цены на энергоносители остаются низкими.

Макрона поддержал министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.

«Недопустимо, чтобы мы платили за газ в четыре раза больше, чем американские промышленники. Мы не должны позволить Соединенным Штатам установить экономическое господство за счет Европы», - заявил он.

По версии «Хуаньцю шибао», США «празднуют экономический подъем» благодаря украинскому кризису и санкциям, которые отрезали Европу от российских ресурсов. Из-за этого страны ЕС «погрязли в высокой инфляции».

По данным Евростата, опубликованным 31 октября, уровень инфляции в 19 странах еврозоны в октябре достиг 10,7 процента - это самый высокий показатель с начала ведения статистики в 1997 году.

По данным немецкой газеты Die Zeit, цены на энергоносители в Европе выросли на 41,9 процента в годовом выражении. Это стало главным фактором роста инфляции.

На фоне украинского кризиса США увеличили экспорт нефти и сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.