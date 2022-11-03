Кулеба назвал организаторов атаки на корабли в порту Севастополя

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя стоят «люди доброй воли». Как пишет РИА Новости, об этом он заявил в интервью испанской радиостанции Cadena SER.

Журналист поинтересовался у главы украинского внешнеполитического ведомства, кто стоит за атаками с использованием морских беспилотников, если не Киев.

«Люди доброй воли», — сказал Кулеба.