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9 минут назад

Кулеба назвал организаторов терактов в акватории Севастополя

Елена Прошина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя стоят «люди доброй воли». Как пишет РИА Новости, об этом он заявил в интервью испанской радиостанции Cadena SER.

Кулеба назвал организаторов атаки на корабли в порту Севастополя
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Журналист поинтересовался у главы украинского внешнеполитического ведомства, кто стоит за атаками с использованием морских беспилотников, если не Киев.

«Люди доброй воли», — сказал Кулеба.

В России высказались об ответе за атаки на Севастополь и «Северные потоки»

Напомним, что 29 октября Минобороны РФ сообщило, что Украина совершила террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, которые находились на внешнем и внутреннем рейде Севастополя. По информации оборонного ведомства, в планировании нападения и обучении украинских войск принимали участие британские специалисты.

В мире,Дмитрий Кулеба,Минобороны России,
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