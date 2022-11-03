В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
22 минуты назад

Казахстан ограничит родственников президента

Lenta.ru

Парламент Казахстана принял поправки, ограничивающие полномочия президента республики, а также возможности участия в политической деятельности родственников лидера страны, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». Документы направлены на подпись главе Казахстана.

Казахстан ограничит родственников президента
Фото: 

Членам семьи президента «запретят занимать руководящие должности в государственных и квазигосударственных структурах», говорится в публикации. Кроме того, ограничат «участие главы государства в формировании верхней палаты парламента» и в работе местных органов власти. Также лидер Казахстана на срок своего президентства не сможет состоять в политических партиях.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об амнистии участников январских беспорядков в стране. По словам депутата Владимира Волкова, амнистия, по предварительным расчетам, затронет 1,5 тысячи человек.

В мире,Владимир Волков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители