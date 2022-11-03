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32 минуты назад

Раскрыта судьба крымской квартиры Зеленского

Елена Прошина

В Крыму продолжат работы по выявлению имущества иностранных граждан, которые совершали «недружественные действия» в отношении Российской Федерации. Антитеррористическая комиссия уже приступила к делу и занимается в том числе квартирой президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

Раскрыта судьба крымской квартиры Зеленского
Фото: ТАССТАСС

Ранее парламент Крыма решил национализировать имущество украинских олигархов, тесно связанных с властями Киева. Среди них — судостроительный завод «Залив», бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», строительный гипермаркет «Новацентр» и торговый комплекс.

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Как говорится в сообщении, работа по формированию списка имущества и предприятий иностранных граждан и государств, которые совершали недружелюбные действия в адрес РФ, будет продолжена. Константинов рассказал, что антитеррористическая комиссия уже занялась квартирой Зеленского, и заверил, что сообщит о результатах работ сразу после их завершения.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Константинов,Судостроительный завод "Залив",
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