Раскрыта судьба крымской квартиры Зеленского

В Крыму продолжат работы по выявлению имущества иностранных граждан, которые совершали «недружественные действия» в отношении Российской Федерации . Антитеррористическая комиссия уже приступила к делу и занимается в том числе квартирой президента Украины Владимира Зеленского . Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов , передает РИА Новости.

Как говорится в сообщении, работа по формированию списка имущества и предприятий иностранных граждан и государств, которые совершали недружелюбные действия в адрес РФ, будет продолжена. Константинов рассказал, что антитеррористическая комиссия уже занялась квартирой Зеленского, и заверил, что сообщит о результатах работ сразу после их завершения.