В США заявили о риске полномасштабного конфликта НАТО и России

Переброска военных из США на Украину для инспекции поставляемого Западом оружия способна перерасти в полномасштабное столкновение НАТО и России. Об этом в статье для издания 19FortyFive пишет обозреватель Джек Бакби.

«Несмотря на то что американские военные не будут вести боевые действия на Украине, само присутствие солдат из страны НАТО является значительным событием в конфликте. Это решение также представляет собой головоломку, если будет ранен американский солдат», — заявил автор.

При этом остается неясным, что произойдет, если солдаты из США погибнут в результате российского удара — это можно рассматривать как нападение на НАТО, что обернется ответом военного блока и полномасштабным конфликтом с Россией. В этом случае Штаты могли заранее разработать план для «такого поворота событий».